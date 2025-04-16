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Единая лига представила кандидатов на награду MVP регулярного сезона-2024/2025

Единая лига представила кандидатов на награду MVP регулярного сезона-2024/2025
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Единая лига ВТБ представила претендентов на получение награды самому ценному игроку (MVP) регулярного сезона-2024/2025. Приз вручается ежегодно, начиная с сезона-2009/2010.

В этом сезоне на награду претендуют следующие игроки:

Мело Тримбл (ЦСКА) – 14,3 очка, четыре передачи, 2,7 подбора, 1,7 перехвата, 19,7 балла эффективности;
Дуэйн Бэйкон («Зенит») – 16,3 очка, 3,6 подбора, 1,9 передачи, 0,8 перехвата, 14,4 балла эффективности;
Маркос Найт (УНИКС) – 16,8 очка, 4,1 подбора, 4 передачи, 1,5 перехвата, 18,9 балла эффективности.

Фото: https://t.me/vtbleague

Индивидуальная статистика игроков актуальна на 16 апреля.

В прошлом сезоне награду получил Ненад Димитриевич, выступавший за УНИКС.

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