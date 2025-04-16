Игроки «Самары» не получают зарплату с февраля — источник

Баскетболисты «Самары» не получают зарплату с февраля. Об этом информирует «Матч ТВ». Аналогичная ситуация, по сведениям источника, наблюдается в женском клубе.

Отмечается, что в конце февраля игроки подписали новые договоры, однако задержки по зарплатам остались – выплаты за март и апрель на данный момент не поступали. Команда обратилась в министерство спорта, чтобы разрешить ситуацию. В ближайшее время в клубе надеются на выплаты, но конкретных сроков пока нет.

Напомним, «Самара» перешла под курирование государства после того, как при прежнем руководстве у команды накопились крупные долги.

Однорукий баскетболист уверенно чувствует себя на площадке: