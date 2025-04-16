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Кьюбан отреагировал на слова генменеджера «Далласа» о Новицки

Кьюбан отреагировал на слова генменеджера «Далласа» о Новицки
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Бывший владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан прокомментировал недавние высказывания генерального менеджера техасского клуба Нико Харрисона. Высказываясь о недавних решениях «Далласа», Харрисон, помимо прочего, заявил следующее: «Всё делается в интересах «Маверикс», и это самое главное. Некоторые из принятых решений могут быть непопулярны, возможно, для Дирка [Новицки] и, возможно, для фанатов, но у меня есть обязательства перед «Далласом».

«Дирк – «Даллас Маверикс». Тогда, сейчас и навсегда. Никто никогда не должен забывать об этом. Эта статуя будет здесь вечно. Преданность никогда не угасает. Я фанат «Мавс» и всегда буду любить и болеть за каждого, кто наденет нашу форму. Это никогда не изменится. Знаю, что фанаты расстроены. Но не расстраивайтесь из-за игроков. Поддерживайте их. Болейте за них. Сплотитесь вокруг них», — написал Кьюбан на своей странице в социальных сетях.

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