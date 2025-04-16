Джеймс Харден предположил, почему за время карьеры ни разу не стал чемпионом НБА

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден поделился мнением о противостояниях с разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри.

«У меня были настоящие сражения с «Уорриорз», и, возможно, именно поэтому я до сих пор без единого чемпионства. Стефен добился невероятных высот за свою карьеру. Я счастлив быть частью чего-то подобного», — сказал Харден во время общения со СМИ.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Харден к настоящему моменту принял участие в 79 матчах, где в среднем набирал 22,8 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 8,7 передачи.

Стефен Карри ответил на освистывание фанатов «Лос-Анджелеса»: