Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джеймс Харден предположил, почему за время карьеры ни разу не стал чемпионом НБА

Джеймс Харден предположил, почему за время карьеры ни разу не стал чемпионом НБА
Комментарии

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден поделился мнением о противостояниях с разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри.

«У меня были настоящие сражения с «Уорриорз», и, возможно, именно поэтому я до сих пор без единого чемпионства. Стефен добился невероятных высот за свою карьеру. Я счастлив быть частью чего-то подобного», — сказал Харден во время общения со СМИ.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Харден к настоящему моменту принял участие в 79 матчах, где в среднем набирал 22,8 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 8,7 передачи.

Материалы по теме
Стефен Карри играет так, будто знает, что победит! Как он вообще это делает?
Стефен Карри играет так, будто знает, что победит! Как он вообще это делает?

Стефен Карри ответил на освистывание фанатов «Лос-Анджелеса»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android