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19:30 Мск
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Гомельский предсказал победителей в матчах плей-ин «Буллз» — «Хит» и «Кингз» — «Маверикс»

Гомельский предсказал победителей в матчах плей-ин «Буллз» — «Хит» и «Кингз» — «Маверикс»
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Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о двух противостояниях на стадии плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Кто фавориты в плей-ин в противостоянии «Чикаго» – «Майами» и «Сакраменто» – «Даллас»? «Чикаго» и «Сакраменто», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Матч между «Чикаго Буллз» и «Майами Хит» состоится 17 апреля. Начало запланировано на 2:30 мск. Встреча между «Сакраменто Кингз» и «Даллас Маверикс» пройдёт также 17 апреля. Начало игры запланировано на 5:00 по московскому времени.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
17 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Не начался
Майами Хит
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
17 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Леброн Джеймс встретился с Дэвидом Бекхэмом перед матчем НБА:

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