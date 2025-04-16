Гомельский предсказал победителей в матчах плей-ин «Буллз» — «Хит» и «Кингз» — «Маверикс»

Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о двух противостояниях на стадии плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Кто фавориты в плей-ин в противостоянии «Чикаго» – «Майами» и «Сакраменто» – «Даллас»? «Чикаго» и «Сакраменто», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Матч между «Чикаго Буллз» и «Майами Хит» состоится 17 апреля. Начало запланировано на 2:30 мск. Встреча между «Сакраменто Кингз» и «Даллас Маверикс» пройдёт также 17 апреля. Начало игры запланировано на 5:00 по московскому времени.

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