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Главный тренер «Црвены Звезды» раскритиковал судей после вылета из Евролиги

Главный тренер «Црвены Звезды» раскритиковал судей после вылета из Евролиги
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Главный тренер «Црвены Звезды» Яннис Сферопулос прокомментировал поражение, которое его команда потерпела в матче плей-ин Евролиги с «Баварией» (93:97 ОТ). По мнению Сферопулоса, судьи не зафиксировали фол со стороны соперников в конце основного времени матча, который позволил бы сербскому клубу рассчитывать на штрафные броски.

Евролига . Плей-ин
15 апреля 2025, вторник. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
97 : 93
ОТ
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Лучич, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Букер
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Давидовац, Митрович, Лазич, Калинич, Добрич, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш

«В конце основного времени матча был фол в нападении со стороны соперников, но судьи его не зафиксировали. Зато дали фол в защите. Это был фол в нападении, а не в обороне. Нам следовало выполнить два штрафных броска, и игра была бы закончена», — приводит слова Сферопулоса Basket News со ссылкой на EuroLeague TV.

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