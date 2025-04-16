Главный тренер «Црвены Звезды» раскритиковал судей после вылета из Евролиги

Главный тренер «Црвены Звезды» Яннис Сферопулос прокомментировал поражение, которое его команда потерпела в матче плей-ин Евролиги с «Баварией» (93:97 ОТ). По мнению Сферопулоса, судьи не зафиксировали фол со стороны соперников в конце основного времени матча, который позволил бы сербскому клубу рассчитывать на штрафные броски.

«В конце основного времени матча был фол в нападении со стороны соперников, но судьи его не зафиксировали. Зато дали фол в защите. Это был фол в нападении, а не в обороне. Нам следовало выполнить два штрафных броска, и игра была бы закончена», — приводит слова Сферопулоса Basket News со ссылкой на EuroLeague TV.

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