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Алексей Швед рассказал, что чувствовал, когда в первый раз сыграл против Леброна

Алексей Швед рассказал, что чувствовал, когда в первый раз сыграл против Леброна
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36-летний атакующий защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» россиянин Алексей Швед рассказал о своих чувствах, когда в первый раз сыграл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» американца Леброна Джеймса.

— Какие чувства были, когда первый раз сыграли против Леброна Джеймса?
— Да нормальные, никогда не боялся играть против кого-то. Наоборот, чем сильнее, тем интереснее. Леброн просто был очень мощный, а были ещё очень юркие игроки, против которых играть тоже сложно, например, Джамал Кроуфорд. Единственный шанс отзащищаться против него — угадать, в какую сторону пойдёт. Он был резким даже в 35 лет, не представляю, как он это делал. Очень крутой баскетболист, — приводит слова Шведа портал «Матч ТВ».

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