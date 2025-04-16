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Джимми Батлер объяснил, почему стал редко бросать трёхочковые

Джимми Батлер объяснил, почему стал редко бросать трёхочковые
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Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлер высказался о том, почему он редко исполняет трёхочковые броски.

«Я умею бросать из-за дуги, но я просто решил не делать этого. Я люблю проходы в «краску» или отдавать передачи кому-то из команды, кто бросает лучше, чем я. Все хотят, чтобы я чаще бросал трёхочковые, но мне нравятся лэй-апы», — приводит слова Джимми Батлера журналист Энтони Слэйтер в социальных сетях.

Напомним, ранее «Голден Стэйт» одержал победу в матче плей-ин НБА с «Мемфис Гриззлиз» (121:116). Благодаря этому успеху «воины» вышли в плей-офф, где встретятся с клубом «Хьюстон Рокетс».

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