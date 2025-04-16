Агент Леброна: в «Майами» никогда не было «Большой тройки»

Агент Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рич Пол, представляющий интересы лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, высказал мнение, что «Большой тройки» в «Майами Хит», в которую включают его подопечного, Дуэйна Уэйда и Криса Боша, никогда не существовало.

«Я всегда предпочитал говорить о «Большой двойке» в «Майами». На самом деле, мне не нравится идея о «Большой тройке». Люди часто говорят о «Большой тройке», но она никогда не приносила реальных результатов. И если вы спросите: «Что же тогда было в Майами?» — то ответ будет таким: «Большой тройки «Майами» не было. В составе команды выступали три игрока, которые хорошо проявили себя индивидуально, поэтому они добились больших успехов.

Крис отошёл на второй план. Однако Бош был просто непревзойдённым профессионалом и у него был очень высокий баскетбольный интеллект», — приводит слова Пола портал Fadeaway World.