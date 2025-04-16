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Игроки «Пари НН» перед матчем с «Пармой» поддержали травмированного Игоря Вольхина

Игроки «Пари НН» перед матчем с «Пармой» поддержали травмированного Игоря Вольхина
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Баскетболисты нижегородского «Пари НН» вышли на разминку перед матчем плей-ин Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой» в футболках в поддержку лёгкого форварда команды Игоря Вольхина.

Напомним, ранее стало известно, что Вольхин пропустит остаток нынешнего сезона Единой лиги ВТБ из-за травмы, полученной 12 апреля в матче с «Пармой».

По результатам медицинского обследования у спортсмена была диагностирована травма костей правого предплечья. 13 апреля Вольхину в Санкт-Петербурге была проведена операция. Через полтора месяца игрок сможет приступить к тренировкам. Весь процесс восстановления будет проходить под контролем медицинского и тренерского штабов БК «Зенит», которому принадлежат права на игрока.

В составе нижегородцев Вольхин принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата, где в среднем набирал 8,4 очка, 4,5 подбора, одну передачу, 0,6 перехвата и 0,5 блок-шота за 25 минут на площадке.

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