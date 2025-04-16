Алексей Швед поделился забавной историей, связанной с игрой против Леброна

36-летний атакующий защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» россиянин Алексей Швед поделился забавной историей, связанной с тем, как его товарищи по команде «Миннесота Тимбервулвз» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) готовились к матчам против Леброна Джеймса.

— В НБА персональная защита. Против кого пришлось тяжелее всего?

— Кроуфорд, Дуэйн Уэйд был физически сильным, Коби. Когда выходил против Брайанта, понимал, что в любом случае он наберёт свои 20 очков.

В раздевалке были приколы: перед каждой игрой за 30 минут до выхода на паркет ты должен изучать отчёты об игроках соперника. У тебя спрашивают о сильных сторонах этого баскетболиста. Ты отвечаешь, например, что хорошо проходит вправо, бросает не очень, но в защите хорошо играет. Когда доходило до Леброна, чувак говорит: «Леброн — это Леброн. Что вы хотите?» — приводит слова Шведа портал «Матч ТВ».