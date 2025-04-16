Стив Нэш: я хотел быть чёрным

51-летний член Зала славы баскетбола и ФИБА, а также MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2005 и 2006 годах канадец Стив Нэш объяснил, почему хотел в детстве стать чернокожим.

«Я начал играть в баскетбол и просто влюбился в эту культуру. Первые Air Jordan 1, рекламы со Спайком Ли — всё это случилось, когда я был в восьмом классе. И я такой: «Этот мир просто невероятный». Но, если честно, давайте начистоту — я хотел быть чёрным.

Ну серьёзно, все лучшие игроки в баскетбол были чёрными, все крутые рэперы тоже. Я просто пытался копировать каждого, кто был хоть немного выдающимся», — приводит слова Нэша портал Basket News.