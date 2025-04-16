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«Пари НН» обыграл «Парму» и вышел в плей-офф Единой лиги

В Нижнем Новгороде завершился матч первого раунда плей-ин Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Пари НН» и пермская «Парма». Встреча закончилась победой нижегородцев со счётом 80:69.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Неманья Джуришич, набравший 21 очко. 16 очков на счету Александра Чадова, 11 очков набрал Алекс Хэмилтон.

В составе пермяков 16 очков на свой счёт записал Самсон Руженцев. 13 очков на счету Александра Захарова.

В следующем раунде плей-ин «Парма» сыграет с победителем противостояния МБА-МАИ и «Енисея». Что касается «Пари Нижний Новгород», то команда пробилась в плей-офф и сыграет в четвертьфинале турнира с московским ЦСКА.