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«Пари НН» обыграл «Парму» и вышел в плей-офф Единой лиги

«Пари НН» обыграл «Парму» и вышел в плей-офф Единой лиги
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В Нижнем Новгороде завершился матч первого раунда плей-ин Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Пари НН» и пермская «Парма». Встреча закончилась победой нижегородцев со счётом 80:69.

Единая лига ВТБ . Плей-ин
16 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
80 : 69
Парма
Пермь
Пари Нижний Новгород: Джуришич - 21, Чадов - 16, Хэмилтон - 11, Бабурин - 10, Хоменко - 9, Карпенков - 6, Антипов - 4, Зоткин - 3, Захаров, Шендеров, Шилохвостов
Парма: Руженцев - 16, Захаров - 13, Уиттакер - 8, Шашков - 8, Чебуркин - 7, Ильницкий - 6, Хэмм - 6, Нэвелс - 5, Морозов, Тучков, Якушин

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Неманья Джуришич, набравший 21 очко. 16 очков на счету Александра Чадова, 11 очков набрал Алекс Хэмилтон.

В составе пермяков 16 очков на свой счёт записал Самсон Руженцев. 13 очков на счету Александра Захарова.

В следующем раунде плей-ин «Парма» сыграет с победителем противостояния МБА-МАИ и «Енисея». Что касается «Пари Нижний Новгород», то команда пробилась в плей-офф и сыграет в четвертьфинале турнира с московским ЦСКА.

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