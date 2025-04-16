Журнал TIME включил в топ-100 самых влиятельных людей 2025 года экс-баскетболистку УГМК

Американский еженедельный журнал и информационный портал TIME включил в топ-100 самых влиятельных людей текущего года форварда клуба «Нью-Йорк Либерти», который выступает в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), Брианну Стюарт.

Данная честь была оказана за то, что Стюарт вместе с бывшим игроком WNBA Нафисой Коллиер смогли запустить в этом году женскую профессиональную лигу «три на три» Unrivaled. Цель её организации в том, чтобы дать игрокам WNBA возможность зарабатывать деньги в межсезонье без необходимости уезжать за границу. Всего в сезоне новой лиги приняли участие 30 профессиональных игроков.

Стюарт является трёхкратной чемпионкой WNBA, мира и Олимпийских игр. А с 2020 по 2022 год Брианна представляла екатеринбургский клуб УГМК в Премьер-лиге.