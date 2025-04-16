МБА-МАИ обыграла «Енисей» и вышла в следующий раунд плей-ин Единой лиги

В Москве завершился матч плей-ин Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная МБА-МАИ и красноярский «Енисей». Встреча завершилась победой столичной команды в первом овертайме со счётом 106:102.

Дабл-дабл в составе победителей оформил Андрей Зубков, набравший 25 очков и совершивший 10 подборов. 27 баллов на счету Владислава Трушкина. Ещё 17 очков набрал Максим Барашков.

В составе гостей 31 очко набрал Тимофей Герасимов. 23 балла на счету Владислава Перевалова.

В следующем раунде плей-ин МБА-МАИ сыграет с пермской «Пармой», ранее уступившей нижегородскому «Пари НН». Победитель этого противостояния сыграет в 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом», а проигравший закончит выступления в нынешнем сезоне, не пробившись в плей-офф. Что касается «Енисея», то для красноярцев на этом поражении сезон Единой лиги ВТБ закончился.