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Результаты матчей плей-ин Единой лиги 16 апреля

Результаты матчей плей-ин Единой лиги 16 апреля
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Сегодня, 16 апреля, состоялись два матча стадии плей-ин Единой лиги ВТБ. За попадание в плей-офф боролись «Пари Нижний Новгород», «Парма», МБА-МАИ и «Енисей». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих встреч.

Результаты плей-ин Единой лиги 16 апреля:

«Пари Нижний Новгород» — «Парма» — 80:69;
МБА-МАИ — «Енисей» — 106:102 ОТ.

Единая лига ВТБ . Плей-ин
16 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
80 : 69
Парма
Пермь
Пари Нижний Новгород: Джуришич - 21, Чадов - 16, Хэмилтон - 11, Бабурин - 10, Хоменко - 9, Карпенков - 6, Антипов - 4, Зоткин - 3, Захаров, Шендеров, Шилохвостов
Парма: Руженцев - 16, Захаров - 13, Уиттакер - 8, Шашков - 8, Чебуркин - 7, Ильницкий - 6, Хэмм - 6, Нэвелс - 5, Морозов, Тучков, Якушин
Единая лига ВТБ . Плей-ин
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
106 : 102
ОТ
Енисей
Красноярск
МБА-МАИ: Трушкин - 27, Зубков - 25, Барашков - 17, Певнев - 11, Воронов - 8, Личутин - 5, Коновалов - 5, Белоусов - 4, Касаткин - 2, Минченко - 2, Сорокин, Савченко
Енисей: Герасимов - 31, Перевалов - 23, Сонько - 15, Балашов - 12, Шлегель - 9, Загретдинов - 8, Скуратов - 2, Близнюк - 2, Долинин, Одиноков, Заворотний

В следующем раунде плей-ин МБА-МАИ сыграет с пермской «Пармой», ранее уступившей нижегородскому «Пари НН». Победитель этого противостояния сыграет в 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом», а проигравший закончит выступления в нынешнем сезоне, не пробившись в плей-офф. Что касается «Енисея», то для красноярцев на этом поражении сезон Единой лиги ВТБ закончился.

Встреча между «Пармой» и МБА-МАИ состоится 19 апреля.

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