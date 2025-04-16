Результаты матчей плей-ин Единой лиги 16 апреля

Сегодня, 16 апреля, состоялись два матча стадии плей-ин Единой лиги ВТБ. За попадание в плей-офф боролись «Пари Нижний Новгород», «Парма», МБА-МАИ и «Енисей». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих встреч.

Результаты плей-ин Единой лиги 16 апреля:

«Пари Нижний Новгород» — «Парма» — 80:69;

МБА-МАИ — «Енисей» — 106:102 ОТ.

В следующем раунде плей-ин МБА-МАИ сыграет с пермской «Пармой», ранее уступившей нижегородскому «Пари НН». Победитель этого противостояния сыграет в 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом», а проигравший закончит выступления в нынешнем сезоне, не пробившись в плей-офф. Что касается «Енисея», то для красноярцев на этом поражении сезон Единой лиги ВТБ закончился.

Встреча между «Пармой» и МБА-МАИ состоится 19 апреля.