Экс-президент Евролиги: НБА просто хочет контролировать европейский баскетбол и игроков

Бывший президент Евролиги Жорди Бертомеу осудил планы руководства Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по созданию европейской лиги НБА.

«НБА появилась в Африке несколько лет назад, а об этом ничего не слышно. Проект ни во что не вырос, но при этом американцы заполучили контроль над всеми молодыми талантами континента. В Европе будет так же. Они просто хотят контролировать европейский баскетбол», — приводит слова Бертомеу портал Eurohoops.

Согласно имеющейся информации руководство североамериканской организации ведёт переговоры с несколькими клубами Испании, Франции, Германии и Великобритании. Планируется, что в самом турнире примут участие 10 команд.