Гомельский ответил, какие команды НБА выйдут в финал Восточной конференции

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил, какие команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выйдут в финал Восточной конференции.

— Владимир Александрович, здравствуйте! Все эксперты прогнозируют пару на финал НБА в Восточной конференции «Кливленд» — «Бостон». Согласны ли вы с таким мнением и какие команды Востока могут помешать такому раскладу?

— Абсолютно согласен. Единственная команда на Востоке, которая могла бы такому составу финальной пары помешать — это «Нью-Йорк Никс». Но мне не верится, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Гомельский предсказал победителей в матчах плей-ин «Буллз» — «Хит» и «Кингз» — «Маверикс».