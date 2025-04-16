Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский ответил, какие команды НБА выйдут в финал Восточной конференции

Гомельский ответил, какие команды НБА выйдут в финал Восточной конференции
Комментарии

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил, какие команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выйдут в финал Восточной конференции.

— Владимир Александрович, здравствуйте! Все эксперты прогнозируют пару на финал НБА в Восточной конференции «Кливленд» — «Бостон». Согласны ли вы с таким мнением и какие команды Востока могут помешать такому раскладу?
— Абсолютно согласен. Единственная команда на Востоке, которая могла бы такому составу финальной пары помешать — это «Нью-Йорк Никс». Но мне не верится, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Гомельский предсказал победителей в матчах плей-ин «Буллз» — «Хит» и «Кингз» — «Маверикс».

Материалы по теме
Гомельский предсказал победителей в матчах плей-ин «Буллз» — «Хит» и «Кингз» — «Маверикс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android