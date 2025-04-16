Сергей Козин прокомментировал выход «Пари НН» в плей-офф Единой лиги

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал победу своих подопечных в матче плей-ин Единой лиги ВТБ с «Пармой (80:69).

«В первую очередь хочу поздравить болельщиков Нижнего Новгорода и наш баскетбольный клуб с победой, я считаю, что выход в плей-офф – это успех для нас!

В прошлом году у команды не получилось выйти даже в плей-ин, в этом году мы до последнего боролись за шестое место, но, к сожалению, выйти напрямую в плей-офф у нас не получилось.

Я думаю, что у ребят была мотивация не играть ещё один матч в субботу и получить два выходных. Эта мотивация – ответ на вопрос, почему мы так начали игру.

Три четверти мы играли отлично, у нас было 25 результативных передач, мы двигали мяч. Смазали чуть-чуть концовку, хорошо, что у нас был такой запас и мы смогли дожать до победы.

Мы вышли в плей-офф, я считаю, что это большой шаг, мы будем бороться за самые высокие места и титулы!» — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги ВТБ.

В следующем раунде плей-ин МБА-МАИ сыграет с пермской «Пармой», ранее уступившей нижегородскому «Пари НН». Победитель этого противостояния сыграет в 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом», а проигравший закончит выступления в нынешнем сезоне, не пробившись в плей-офф. Что касается «Енисея», то для красноярцев на этом поражении сезон Единой лиги ВТБ закончился.