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Сергей Козин прокомментировал выход «Пари НН» в плей-офф Единой лиги

Сергей Козин прокомментировал выход «Пари НН» в плей-офф Единой лиги
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал победу своих подопечных в матче плей-ин Единой лиги ВТБ с «Пармой (80:69).

Единая лига ВТБ . Плей-ин
16 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
80 : 69
Парма
Пермь
Пари Нижний Новгород: Джуришич - 21, Чадов - 16, Хэмилтон - 11, Бабурин - 10, Хоменко - 9, Карпенков - 6, Антипов - 4, Зоткин - 3, Захаров, Шендеров, Шилохвостов
Парма: Руженцев - 16, Захаров - 13, Уиттакер - 8, Шашков - 8, Чебуркин - 7, Ильницкий - 6, Хэмм - 6, Нэвелс - 5, Морозов, Тучков, Якушин

«В первую очередь хочу поздравить болельщиков Нижнего Новгорода и наш баскетбольный клуб с победой, я считаю, что выход в плей-офф – это успех для нас!

В прошлом году у команды не получилось выйти даже в плей-ин, в этом году мы до последнего боролись за шестое место, но, к сожалению, выйти напрямую в плей-офф у нас не получилось.

Я думаю, что у ребят была мотивация не играть ещё один матч в субботу и получить два выходных. Эта мотивация – ответ на вопрос, почему мы так начали игру.

Три четверти мы играли отлично, у нас было 25 результативных передач, мы двигали мяч. Смазали чуть-чуть концовку, хорошо, что у нас был такой запас и мы смогли дожать до победы.

Мы вышли в плей-офф, я считаю, что это большой шаг, мы будем бороться за самые высокие места и титулы!» — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги ВТБ.

В следующем раунде плей-ин МБА-МАИ сыграет с пермской «Пармой», ранее уступившей нижегородскому «Пари НН». Победитель этого противостояния сыграет в 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом», а проигравший закончит выступления в нынешнем сезоне, не пробившись в плей-офф. Что касается «Енисея», то для красноярцев на этом поражении сезон Единой лиги ВТБ закончился.

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