Пашутин объяснил поражение «Пармы» в матче плей-ин Единой лиги с «Пари НН»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своих подопечных в матче плей-ин Единой лиги ВТБ с «Пари НН» (69:80).

«Это одна из наших не очень удачных игр, особенно в защите. После первой игры мы готовили план, чтобы остановить из-под кольца Джуришича и Чадова.

Мы подготовились, но не выполнили план на игру, Джуришич забил 21 очко за первые 20 минут матча, а за вторую половину – 0 очков. Когда мы включились в защите, с энергией, с желанием, то смогли остановить и Чадова, и Джуришича, и справились с Бабуриным. Мы должны были показать на протяжении всех 40 минут ту игру, которая была в четвёртой четверти. В первой четверти мы не попадали свободные броски, но тем не менее мы защищались. Я хотел, чтобы защищалась вся команда, потому что когда идёт ротация, идёт недопонимание, и из-за этого получаются лёгкие забитые мячи.

Я думаю, «Пари Нижний Новгород» выполнил свою задачу, у нас остаётся ещё один шанс выйти в плей-офф. Самое главное – показать ту защиту, которую мы играли в четвёртой четверти, то желание и самоотдачу команды, чтобы никто себя не жалел. Думаю, у нас есть шанс выйти в плей-офф, мы будем бороться до последнего», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги ВТБ.

В следующем раунде плей-ин МБА-МАИ сыграет с пермской «Пармой», ранее уступившей нижегородскому «Пари НН». Победитель этого противостояния сыграет в 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом», а проигравший закончит выступления в нынешнем сезоне, не пробившись в плей-офф. Что касается «Енисея», то для красноярцев на этом поражении сезон Единой лиги ВТБ закончился.