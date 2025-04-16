Василий Карасёв прокомментировал победу МБА-МАИ в матче плей-ин с «Енисеем»

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал победу своих подопечных в матче плей-ин Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (106:102 ОТ).

«Я очень рад за российских игроков, играли две российские команды, набрали на двоих 208 очков, показали невероятную борьбу до последней секунды. Такие матчи только в плюс нашему баскетболу. Что касается нашей игры, то я сразу говорил, что сегодня матч будет совсем другой. Честь и хвала «Енисею», который сегодня отработал очень хорошо. Самое главное, что мы смогли дотерпеть до конца.

Андрей Зубков весь сезон показывает такой результат, как сегодня, а от Влада Трушкина я такой баскетбол очень ждал и рад за него. Он сегодня классно сыграл не только в нападении, но и в защите, несколько раз накрыл соперника. Это та игра лидера, которая и должна быть», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги ВТБ.

В следующем раунде плей-ин МБА-МАИ сыграет с пермской «Пармой», ранее уступившей нижегородскому «Пари НН». Победитель этого противостояния сыграет в 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом», а проигравший закончит выступления в нынешнем сезоне, не пробившись в плей-офф. Что касается «Енисея», то для красноярцев на этом поражении сезон Единой лиги ВТБ закончился.