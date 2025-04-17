Энтони Эдвардс: Леброн войдёт в историю как величайший игрок

23-летний атакующий защитник клуба из Теннесси «Миннесота Тимбервулвз» американец Энтони Эдвардс высказался в адрес четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лёгкого форварда калифорнийского коллектива «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественника Леброна Джеймса.

«Играть против него – очень много значит для меня. Вероятно, Брон войдёт в историю как величайший игрок, когда-либо игравший в баскетбол. Мне будет трудно выбить его из плей-офф, но это будет весело», — приводит слова Эдвардса журналист Джон Кравчински на своей странице в социальных сетях.

Напомним, матч между «Лейкерс» и «Тимбервулвз» состоится 20 апреля.