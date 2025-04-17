Арсич прокомментировал вылет «Енисея» в плей-ин Единой лиги

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение своих подопечных в матче плей-ин Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ (102:106 ОТ).

«Как я и говорил, мы можем играть лучше, чем это было три дня назад. Сейчас у нас была возможность немного отдохнуть, потренироваться, потому что перед той встречей мы толком не работали в полном составе. Даже сегодня Сергей Балашов и Роман Загретдинов были не на 100% готовы, но вышли и отдали всё, что могли.

К сожалению, решающую часть сезона мы провели без двух ключевых игроков, но что есть, то есть. Возможно, и МБА-МАИ сегодня было тяжелее, потому что после крупной победы они ожидали более лёгкую встречу. В любом случае дальше идёт тот, кто сильнее прямо сейчас», — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

В следующем раунде плей-ин МБА-МАИ сыграет с пермской «Пармой», ранее уступившей нижегородскому «Пари НН». Победитель этого противостояния сыграет в 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом», а проигравший закончит выступления в нынешнем сезоне, не пробившись в плей-офф. Что касается «Енисея», то для красноярцев на этом поражении сезон Единой лиги ВТБ закончился.