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Арсич прокомментировал вылет «Енисея» в плей-ин Единой лиги

Арсич прокомментировал вылет «Енисея» в плей-ин Единой лиги
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Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение своих подопечных в матче плей-ин Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ (102:106 ОТ).

Единая лига ВТБ . Плей-ин
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
106 : 102
ОТ
Енисей
Красноярск
МБА-МАИ: Трушкин - 27, Зубков - 25, Барашков - 17, Певнев - 11, Воронов - 8, Личутин - 5, Коновалов - 5, Белоусов - 4, Касаткин - 2, Минченко - 2, Сорокин, Савченко
Енисей: Герасимов - 31, Перевалов - 23, Сонько - 15, Балашов - 12, Шлегель - 9, Загретдинов - 8, Скуратов - 2, Близнюк - 2, Долинин, Одиноков, Заворотний

«Как я и говорил, мы можем играть лучше, чем это было три дня назад. Сейчас у нас была возможность немного отдохнуть, потренироваться, потому что перед той встречей мы толком не работали в полном составе. Даже сегодня Сергей Балашов и Роман Загретдинов были не на 100% готовы, но вышли и отдали всё, что могли.

К сожалению, решающую часть сезона мы провели без двух ключевых игроков, но что есть, то есть. Возможно, и МБА-МАИ сегодня было тяжелее, потому что после крупной победы они ожидали более лёгкую встречу. В любом случае дальше идёт тот, кто сильнее прямо сейчас», — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

В следующем раунде плей-ин МБА-МАИ сыграет с пермской «Пармой», ранее уступившей нижегородскому «Пари НН». Победитель этого противостояния сыграет в 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом», а проигравший закончит выступления в нынешнем сезоне, не пробившись в плей-офф. Что касается «Енисея», то для красноярцев на этом поражении сезон Единой лиги ВТБ закончился.

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