Пол Пирс: если Леброн выиграет титул, это вызовет ещё больше неудобных разговоров

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Пирс высказался о лёгком форваре «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе накануне старта плей-офф.

«Я знаю, его карьера уже вписана в историю, я знаю, он один из величайших, если не самый великий всех времён. Но, послушайте — это Леброн Джеймс.

Каждый раз, когда Леброн начинает сезон, на него возлагаются огромные ожидания. А теперь, когда у него в команде Лука Дончич, Леброн — второй по силе игрок в своей команде.

Если Леброн выиграет ещё один титул, это вызовет ещё больше неудобных разговоров. Леброн — это всегда Леброн, он главная звезда лиги, и так будет до тех пор, пока он не завершит карьеру. Всё то же самое было когда-то с Майклом Джорданом», — приводит слова Пирса NBA Analysis.

В первом раунде Западной конференции «Лейкерс» сыграют с «Миннесотой Тимбервулвз».