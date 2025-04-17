Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чикаго Буллз — Майами Хит, результат матча 17 апреля 2025, счет 90:109, плей-ин НБА 2024-2025

«Чикаго» проиграл «Майами» в плей-ин и не попал в плей-офф НБА, Хирроу набрал 38 очков
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 16 на 17 апреля мск на паркете арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч плей-ин НБА между занявшими девятое и 10-е места клубами Восточной конференции «Чикаго Буллз» и «Майами Хит». Хозяева площадки потерпели поражение со счётом 90:109 и выбыли из борьбы за плей-офф, завершив сезон-2024/2025.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
17 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
90 : 109
Майами Хит
Майами
Чикаго Буллз: Гидди - 25, Уайт - 17, Вучевич - 16, Хаертер - 10, Бузелис - 9, Хортон-Такер - 9, Картер, Смит, Коллинс, Филлипс, Терри, Уильямс
Майами Хит: Хироу - 38, Уиггинс - 20, Адебайо - 15, Митчелл - 15, Уэр - 6, Бёркс - 2, Розир, Ларссон, Жакез-мл., Джонсон, Андерсон, Хайсмит, Робинсон

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирроу, на счету которого 38 очков, пять подборов и четыре ассиста. В составе «Чикаго» лучшим стал оформивший дабл-дабл атакующий защитник Джош Гидди — 25 очков и 10 подборов, а также четыре результативные передачи.

«Майами» получит шанс пробиться в основной плей-офф НБА в игре с занявшей восьмое место на Востоке «Атлантой Хит», которая в ночь с 15 на 16 апреля мск уступила в первом матче плей-ин «Орландо Мэджик» со счётом 95:120. Решающая встреча за последнюю путёвку в Восточной конференции пройдёт в ночь с 18 на 19 апреля мск.

Плей-офф / плей-ин НБА. Календарь
Плей-офф / плей-ин НБА. Турнирная сетка
Материалы по теме
Игрок «Майами» Хирроу высказался о 9-м поражении подряд в матче с «Детройтом»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android