«Чикаго» проиграл «Майами» в плей-ин и не попал в плей-офф НБА, Хирроу набрал 38 очков

В ночь с 16 на 17 апреля мск на паркете арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч плей-ин НБА между занявшими девятое и 10-е места клубами Восточной конференции «Чикаго Буллз» и «Майами Хит». Хозяева площадки потерпели поражение со счётом 90:109 и выбыли из борьбы за плей-офф, завершив сезон-2024/2025.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирроу, на счету которого 38 очков, пять подборов и четыре ассиста. В составе «Чикаго» лучшим стал оформивший дабл-дабл атакующий защитник Джош Гидди — 25 очков и 10 подборов, а также четыре результативные передачи.

«Майами» получит шанс пробиться в основной плей-офф НБА в игре с занявшей восьмое место на Востоке «Атлантой Хит», которая в ночь с 15 на 16 апреля мск уступила в первом матче плей-ин «Орландо Мэджик» со счётом 95:120. Решающая встреча за последнюю путёвку в Восточной конференции пройдёт в ночь с 18 на 19 апреля мск.