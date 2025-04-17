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Сакраменто Кингз — Даллас Маверикс, результат матча 17 апреля 2025, счет 106:120, плей-ин НБА 2024-2025

«Даллас» победил в плей-ин «Сакраменто» и продолжит борьбу за плей-офф НБА
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В ночь с 16 на 17 апреля мск на арене «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США, штат Калифорния) завершился матч плей-ин НБА между занявшими девятое и 10-е места клубами Западной конференции «Сакраменто Кингз» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки потерпели поражение со счётом 106:120 и выбыли из борьбы за плей-офф, завершив сезон-2024/2025.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
17 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
106 : 120
Даллас Маверикс
Даллас
Сакраменто Кингз: Дерозан - 33, Лавин - 20, Сабонис - 11, Картер - 10, Мюррэй - 9, Эллис - 9, Лайлз - 5, Валанчюнас - 4, Дэвис - 3, Джонс - 2, Макдермотт, Фульц, Краудер
Даллас Маверикс: Дэвис - 27, Томпсон - 23, Уильямс - 17, Вашингтон - 17, Экзам - 11, Маршалл - 9, Гэффорд - 9, Лайвли - 5, Кристи - 2, Харди, Пауэлл, Мартин, Динвидди

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Сакраменто» Демар Дерозан, на счету которого 33 очка, семь подборов и два ассиста. В составе «Маверикс» лучшим стал центровой Энтони Дэвис — 27 очков, девять подборов и один результативный пас.

«Даллас» получит шанс пробиться в основной плей-офф НБА в игре с занявшим восьмое место на Западе «Мемфис Гриззлиз», который в ночь с 15 на 16 апреля мск уступил в первом матче плей-ин «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 116:121. Решающая встреча за последнюю квоту в Западной конференции пройдёт в ночь с 18 на 19 апреля мск.

Плей-офф / плей-ин НБА. Календарь
Плей-офф / плей-ин НБА. Турнирная сетка
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