«Даллас» победил в плей-ин «Сакраменто» и продолжит борьбу за плей-офф НБА

В ночь с 16 на 17 апреля мск на арене «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США, штат Калифорния) завершился матч плей-ин НБА между занявшими девятое и 10-е места клубами Западной конференции «Сакраменто Кингз» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки потерпели поражение со счётом 106:120 и выбыли из борьбы за плей-офф, завершив сезон-2024/2025.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Сакраменто» Демар Дерозан, на счету которого 33 очка, семь подборов и два ассиста. В составе «Маверикс» лучшим стал центровой Энтони Дэвис — 27 очков, девять подборов и один результативный пас.

«Даллас» получит шанс пробиться в основной плей-офф НБА в игре с занявшим восьмое место на Западе «Мемфис Гриззлиз», который в ночь с 15 на 16 апреля мск уступил в первом матче плей-ин «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 116:121. Решающая встреча за последнюю квоту в Западной конференции пройдёт в ночь с 18 на 19 апреля мск.