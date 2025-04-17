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Результаты игрового дня НБА 17 апреля

Результаты игрового дня НБА 17 апреля
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В ночь с 16 на 17 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках стартовавшего плей-ин состоялись матчи между клубами с девятых и 10-х мест в Восточной и Западной конференциях, которые определили ещё двух неудачников сезона, не попавших в основной плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Плей-офф / плей-ин НБА. Календарь
Плей-офф / плей-ин НБА. Турнирная сетка

Все результаты игрового дня НБА 17 апреля

  • «Чикаго Буллз» – «Майами Хит» — 90:109.
  • «Сакраменто Кингз» – «Даллас Маверикс» — 106:120.
НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
17 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
90 : 109
Майами Хит
Майами
Чикаго Буллз: Гидди - 25, Уайт - 17, Вучевич - 16, Хаертер - 10, Бузелис - 9, Хортон-Такер - 9, Картер, Смит, Коллинс, Филлипс, Терри, Уильямс
Майами Хит: Хироу - 38, Уиггинс - 20, Адебайо - 15, Митчелл - 15, Уэр - 6, Бёркс - 2, Розир, Ларссон, Жакез-мл., Джонсон, Андерсон, Хайсмит, Робинсон
НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
17 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
106 : 120
Даллас Маверикс
Даллас
Сакраменто Кингз: Дерозан - 33, Лавин - 20, Сабонис - 11, Картер - 10, Мюррэй - 9, Эллис - 9, Лайлз - 5, Валанчюнас - 4, Дэвис - 3, Джонс - 2, Макдермотт, Фульц, Краудер
Даллас Маверикс: Дэвис - 27, Томпсон - 23, Уильямс - 17, Вашингтон - 17, Экзам - 11, Маршалл - 9, Гэффорд - 9, Лайвли - 5, Кристи - 2, Харди, Пауэлл, Мартин, Динвидди

«Чикаго» и «Сакраменто» завершили сезон. «Майами» сыграет в решающем матче за попадание в плей-офф НБА с «Атлантой Хоукс», «Даллас» — с «Мемфис Гриззлиз».

Видео: Леброн Джеймс встретился с Дэвидом Бекхэмом перед матчем НБА

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