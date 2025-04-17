В ночь с 16 на 17 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках стартовавшего плей-ин состоялись матчи между клубами с девятых и 10-х мест в Восточной и Западной конференциях, которые определили ещё двух неудачников сезона, не попавших в основной плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 17 апреля

«Чикаго Буллз» – «Майами Хит» — 90:109.

«Сакраменто Кингз» – «Даллас Маверикс» — 106:120.

«Чикаго» и «Сакраменто» завершили сезон. «Майами» сыграет в решающем матче за попадание в плей-офф НБА с «Атлантой Хоукс», «Даллас» — с «Мемфис Гриззлиз».

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