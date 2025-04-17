Егор Дёмин — главный фаворит для «Далласа» на драфте-2025 по мнению Sports Illustrated

19-летний российский баскетболист, выступавший в минувшем сезоне в американской студенческой лиге NCAA команды университета Бригама Янга (BYU), Егор Дёмин является главным кандидатом драфта 2025 года на выбор коллективом НБА «Даллас Маверикс» по мнению эксперта Дерека Паркера из Sports Illustrated.

«Если «Маверикс» получат право выбора в поздней лотерее, то вот список кандидатов, которых они могли бы рассмотреть:

1. Егор Дёмин. Возможно, самый крупный проект для поздних номеров драфта. Он провёл отличный сезон в BYU, но показал, что ему ещё многое предстоит сделать с точки зрения развития, продемонстрировав потенциал. Конечно, за свой дебютный сезон он не смог повторить и доли влияния бывшего защитника «Далласа» Луки Дончича, но команда знакома с таким архетипом защитника, и, похоже, время в запасе у них есть, чтобы раскрыть Дёмина.

2. Джейс Ричардсон — набирал в среднем 12,1 очка и отдавал 1,8 передачи, обладая отличным разнообразием бросков, реализовывая как дальние попадания, так и средние с точностью почти 70%. У него очень высокий уровень интеллекта, и в тандеме с Кайри Ирвингом он мог бы стать отличной фигурой», — написал Паркер в материале для Sports Ullustrated.