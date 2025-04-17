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В «Сакраменто» уволили генерального менеджера после поражения в стадии плей-ин 2025 года

В «Сакраменто» уволили генерального менеджера после поражения в стадии плей-ин 2025 года
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Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» и генеральный менеджер Монте Макнейр договорились о прекращении сотрудничества после поражения коллектива в стадии плей-ин от команды «Даллас Маверикс» (106:120), сообщило издание The Athletic.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
17 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
106 : 120
Даллас Маверикс
Даллас
Сакраменто Кингз: Дерозан - 33, Лавин - 20, Сабонис - 11, Картер - 10, Мюррэй - 9, Эллис - 9, Лайлз - 5, Валанчюнас - 4, Дэвис - 3, Джонс - 2, Макдермотт, Фульц, Краудер
Даллас Маверикс: Дэвис - 27, Томпсон - 23, Уильямс - 17, Вашингтон - 17, Экзам - 11, Маршалл - 9, Гэффорд - 9, Лайвли - 5, Кристи - 2, Харди, Пауэлл, Мартин, Динвидди

Макнейр — американский спортивный руководитель, бывший генеральный менеджер и бывший президент баскетбольного подразделения «Сакраменто Кингз». Он был назначен на эту должность в сентябре 2020 года, до этого проработав 13 лет в организации «Хьюстон Рокетс».

Свою следующую игру на стадии плей-ин «Даллас» проведёт с «Мемфис Гриззлиз», который проиграл «Голден Стэйт Уорриорз» в борьбе за выход в плей-офф. «Воины» вышли на «Хьюстон Рокетс», а победитель пары «Маверикс» — «Гриззлиз» встретится с «Оклахома-Сити Тандер».

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