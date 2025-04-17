В «Сакраменто» уволили генерального менеджера после поражения в стадии плей-ин 2025 года

Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» и генеральный менеджер Монте Макнейр договорились о прекращении сотрудничества после поражения коллектива в стадии плей-ин от команды «Даллас Маверикс» (106:120), сообщило издание The Athletic.

Макнейр — американский спортивный руководитель, бывший генеральный менеджер и бывший президент баскетбольного подразделения «Сакраменто Кингз». Он был назначен на эту должность в сентябре 2020 года, до этого проработав 13 лет в организации «Хьюстон Рокетс».

Свою следующую игру на стадии плей-ин «Даллас» проведёт с «Мемфис Гриззлиз», который проиграл «Голден Стэйт Уорриорз» в борьбе за выход в плей-офф. «Воины» вышли на «Хьюстон Рокетс», а победитель пары «Маверикс» — «Гриззлиз» встретится с «Оклахома-Сити Тандер».