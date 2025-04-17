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Клэй Томпсон — о первой победе в плей-ин: изгнали демонов

Клэй Томпсон — о первой победе в плей-ин: изгнали демонов
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Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон прокомментировал победу коллектива над «Сакраменто Кингз» (120:106) на стадии плей-ин.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
17 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
106 : 120
Даллас Маверикс
Даллас
Сакраменто Кингз: Дерозан - 33, Лавин - 20, Сабонис - 11, Картер - 10, Мюррэй - 9, Эллис - 9, Лайлз - 5, Валанчюнас - 4, Дэвис - 3, Джонс - 2, Макдермотт, Фульц, Краудер
Даллас Маверикс: Дэвис - 27, Томпсон - 23, Уильямс - 17, Вашингтон - 17, Экзам - 11, Маршалл - 9, Гэффорд - 9, Лайвли - 5, Кристи - 2, Харди, Пауэлл, Мартин, Динвидди

«Мы довольно долго шли к этой победе, потому что весь наш год… у нас был целый мешок травм. Очевидно, нам не хватает практически всей команды, особенно нашего брата Кайри [Ирвинга]. Каждый может представить, что он бы смог привнести нашей команде.

С ним в составе не было бы предела возможностям, но мы делаем всё, чтобы сохранить шанс на плей-офф. Так что мы смогли изгнать этих демонов из раздевалки [вызывающих травмы].

Играть в баскетбол в это время года – это привилегия, и я сказал парням перед игрой, что нам нечего терять. Нужно выходить и действовать свободно, играть друг за друга и играть без оглядки, потому что именно так мы показываем наш лучший уровень, и нет ничего лучше для развития, чем появиться на паркете в плей-офф», — приводит слова Томпсона издание Clutch Points.

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Новости. Баскетбол
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