Клэй Томпсон — о первой победе в плей-ин: изгнали демонов

Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон прокомментировал победу коллектива над «Сакраменто Кингз» (120:106) на стадии плей-ин.

«Мы довольно долго шли к этой победе, потому что весь наш год… у нас был целый мешок травм. Очевидно, нам не хватает практически всей команды, особенно нашего брата Кайри [Ирвинга]. Каждый может представить, что он бы смог привнести нашей команде.

С ним в составе не было бы предела возможностям, но мы делаем всё, чтобы сохранить шанс на плей-офф. Так что мы смогли изгнать этих демонов из раздевалки [вызывающих травмы].

Играть в баскетбол в это время года – это привилегия, и я сказал парням перед игрой, что нам нечего терять. Нужно выходить и действовать свободно, играть друг за друга и играть без оглядки, потому что именно так мы показываем наш лучший уровень, и нет ничего лучше для развития, чем появиться на паркете в плей-офф», — приводит слова Томпсона издание Clutch Points.