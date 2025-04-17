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Тренер «Лейкерс»: Дончич думает, что в мире нет человека, способного остановить его

Тренер «Лейкерс»: Дончич думает, что в мире нет человека, способного остановить его
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Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик в преддверии начала плей-офф для калифорнийского клуба рассказал о настрое 26-летнего словенского звёздного защитника «озёрников» Луки Дончича.

«Он думает, что в мире нет человека, который мог бы справиться с ним в защите и остановить», — приводит слова Редика издание Mundo Deportivo.

В плей-офф 2024 года Дончич в составе «Далласа» прокричал в адрес форварда «Миннесоты» Руди Гобера фразу «Ты не можешь меня остановить».

По итогам регулярного чемпионата сезона-2024/2025 «Лейкерс» заняли третье место в Западной конференции, одержав 50 побед при 32 поражениях. В первом раунде плей-офф североамериканской лиги команда из Лос-Анджелеса встретится с «Миннесотой Тимбервулвз».

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