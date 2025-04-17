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В НБА признали судейские ошибки в концовке матча плей-ин между «Уорриорз» и «Гриззлиз»

В НБА признали судейские ошибки в концовке матча плей-ин между «Уорриорз» и «Гриззлиз»
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Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовало отчёт, в котором признала судейские ошибки в концовке матча плей-ин 2025 года между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Мемфис Гриззлиз», который завершился победой «воинов» со счётом 121:116.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
16 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
121 : 116
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 38, Карри - 37, Пэйтон II - 12, Пост - 11, Муди - 9, Грин - 4, Подзиемски - 3, Сантос - 3, Луни - 2, Хилд - 2, Куминга, Ки, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 30, Морант - 22, Джексон - 18, Альдама - 14, Иди - 14, Пиппен Мл. - 9, Кончар - 6, Кеннард - 3, Уильямс Мл., Стивенс, Хафф, Багли III, Джексон

В отчёте отмечается неправильное решение судей при счёте 117:116 в пользу «Уорриорз» за 7,3 секунды, когда рефери отдали владение команде из Сан-Франциско, посчитав, что мяч ушёл от защитника «Гриззлиз» Джа Моранта при борьбе со Стефеном Карри. В отчёте признали, что последним мяча коснулся Стефен.

Также говорится о том, что форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин должен был быть удалён за 1:29 до конца матча за перебор фолов после того, как судьи не выписали шестое персональное замечание в борьбе со Скотти Пиппеном-младшим. Грин получил шестой фол за 58,6 секунды до конца.

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