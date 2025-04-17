В НБА признали судейские ошибки в концовке матча плей-ин между «Уорриорз» и «Гриззлиз»

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовало отчёт, в котором признала судейские ошибки в концовке матча плей-ин 2025 года между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Мемфис Гриззлиз», который завершился победой «воинов» со счётом 121:116.

В отчёте отмечается неправильное решение судей при счёте 117:116 в пользу «Уорриорз» за 7,3 секунды, когда рефери отдали владение команде из Сан-Франциско, посчитав, что мяч ушёл от защитника «Гриззлиз» Джа Моранта при борьбе со Стефеном Карри. В отчёте признали, что последним мяча коснулся Стефен.

Также говорится о том, что форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин должен был быть удалён за 1:29 до конца матча за перебор фолов после того, как судьи не выписали шестое персональное замечание в борьбе со Скотти Пиппеном-младшим. Грин получил шестой фол за 58,6 секунды до конца.