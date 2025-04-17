Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Клипперс» Тайрон Лю рассказал о совете, который дал Бену Симмонсу перед плей-офф

Тренер «Клипперс» Тайрон Лю рассказал о совете, который дал Бену Симмонсу перед плей-офф
Комментарии

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю высказался о 28-летнем австралийском разыгрывающем защитнике Бене Симмонсе и о совете, который дал ему перед началом плей-офф североамериканской лиги.

«Мы говорили об этом последние пару дней, и сегодня Бен был агрессивен, атаковал кольцо, играл в темпе, добирался до кольца, демонстрировал дриблинг и шёл под кольцо заканчивать ведение. Нам нужно, чтобы он был агрессивен. У него отличная скорость, но также я напомнил ему, что для победы необходимо реализовывать броски», — приводит слова Лю издание Clutch Points.

Соперником «парусников» в первом раунде стал коллектив «Денвер Наггетс». Первый матч состоится в ночь на 19 апреля.

Материалы по теме
Тренер «Лейкерс»: Дончич думает, что в мире нет человека, способного остановить его
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android