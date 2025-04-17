Тренер «Клипперс» Тайрон Лю рассказал о совете, который дал Бену Симмонсу перед плей-офф

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю высказался о 28-летнем австралийском разыгрывающем защитнике Бене Симмонсе и о совете, который дал ему перед началом плей-офф североамериканской лиги.

«Мы говорили об этом последние пару дней, и сегодня Бен был агрессивен, атаковал кольцо, играл в темпе, добирался до кольца, демонстрировал дриблинг и шёл под кольцо заканчивать ведение. Нам нужно, чтобы он был агрессивен. У него отличная скорость, но также я напомнил ему, что для победы необходимо реализовывать броски», — приводит слова Лю издание Clutch Points.

Соперником «парусников» в первом раунде стал коллектив «Денвер Наггетс». Первый матч состоится в ночь на 19 апреля.