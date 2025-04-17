Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Остин Ривз рассказал о мотивации от тренера «Лейкерс» Редика

Остин Ривз рассказал о мотивации от тренера «Лейкерс» Редика
Аудио-версия:
Комментарии

26-летний атакующий защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз оценил ораторские навыки главного тренера команды Джей Джей Редика.

«Мы собрались и смотрели командой матч плей-ин между «Уорриорз» и «Гриззлиз», и перед прощанием Джей Джей [Редик] произнёс речь, превратившись в мотивационного оратора. Я спросил его, сколько раз он это репетировал. Он ответил, что ничего не репетировал и не готовил, так что это было от чистого сердца», — приводит слова Ривза издание Clutch Points.

По итогам регулярного чемпионата сезона-2024/2025 «Лейкерс» заняли третье место в Западной конференции, одержав 50 побед при 32 поражениях. В первом раунде плей-офф североамериканской лиги команда из Лос-Анджелеса встретится с «Миннесотой Тимбервулвз».

Материалы по теме
Тренер «Лейкерс»: Дончич думает, что в мире нет человека, способного остановить его
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android