Остин Ривз рассказал о мотивации от тренера «Лейкерс» Редика

26-летний атакующий защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз оценил ораторские навыки главного тренера команды Джей Джей Редика.

«Мы собрались и смотрели командой матч плей-ин между «Уорриорз» и «Гриззлиз», и перед прощанием Джей Джей [Редик] произнёс речь, превратившись в мотивационного оратора. Я спросил его, сколько раз он это репетировал. Он ответил, что ничего не репетировал и не готовил, так что это было от чистого сердца», — приводит слова Ривза издание Clutch Points.

По итогам регулярного чемпионата сезона-2024/2025 «Лейкерс» заняли третье место в Западной конференции, одержав 50 побед при 32 поражениях. В первом раунде плей-офф североамериканской лиги команда из Лос-Анджелеса встретится с «Миннесотой Тимбервулвз».