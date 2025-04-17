Трёхкратный чемпион НБА оказался удивлён «химией» между Карри и Батлером

44-ллетний американский бывший профессиональный баскетболист, трёхкратный чемпион североамериканской лиги Юдонис Хаслем, выступавший всю карьеру за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» на позиции форварда, оказался удивлён «химией» между четырёхкратным обладателем титула разыгрывающим защитником «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри и Джимми Батлером.

«Я никогда не видел, чтобы двум парням, которые не играли вместе до этого, казалось, что они находятся вместе целую вечность», — сказал Хаслем в эфире ESPN NBA.

Батлер пришёл в «Уорриорз» в феврале 2025 года. В ночь на 16 апреля «воины» обыграли «Мемфис Гриззлиз» (121:116) на стадии плей-ин, гарантировав себе участие в плей-офф, где встретятся с «Хьюстон Рокетс».