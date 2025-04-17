«Партизан» и «Црвена Звезда» оштрафованы Евролигой на 3,5+ млн рублей

Баскетбольные сербские клубы «Партизан» и «Црвена Звезда» были оштрафованы руководством Евролиги из-за поведения своих фанатов на трибунах матчей европейского баскетбольного турнира.

Руководство «Партизана» обязано выплатить € 25 тыс. за бросание предметов на игровую площадку и оскорбительные выкрики болельщиков во время домашнего матча с «Реалом» Мадрид (89:91) в соответствии со статьями 29.2.f) и 29.2.g) Дисциплинарного кодекса баскетбольной Евролиги.

«Црвена Звезда» должна отдать € 14 тыс. за неподобающее поведение болельщиков в гостевой игре с «Баварией» на стадии плей-ин (93:97 ОТ). Генеральный менеджер «Црвены Звезды» Неманья Василевич оштрафован на € 8 тыс. за совершение действий, представляющих собой неуважение к судейской бригаде во время матча.