Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Грин: когда Батлер пришёл к нам, то ни на кого не кричал. Теперь же орёт на всех

Грин: когда Батлер пришёл к нам, то ни на кого не кричал. Теперь же орёт на всех
Комментарии

35-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», высказался о мотивации своего партнёра по клубу Джимии Батлера после окончания регулярного чемпионата сезона-2024/2025 и победе «воинов» в плей-ин над «Мемфис Гриззлиз» со счётом 121:166.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
16 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
121 : 116
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 38, Карри - 37, Пэйтон II - 12, Пост - 11, Муди - 9, Грин - 4, Подзиемски - 3, Сантос - 3, Луни - 2, Хилд - 2, Куминга, Ки, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 30, Морант - 22, Джексон - 18, Альдама - 14, Иди - 14, Пиппен Мл. - 9, Кончар - 6, Кеннард - 3, Уильямс Мл., Стивенс, Хафф, Багли III, Джексон

«Джимми Батлер просто проявил себя с обеих сторон за это время. Он ни на кого не кричал с тех пор, как попал к нам. Теперь он орёт на парней, как будто это совершенно другой человек», — отшутился Грин на пресс-конференции после игры с «Мемфисом».

В первом раунде плей-офф клуб из Сан-Франциско встретится с «Хьюстон Рокетс».

Материалы по теме
Трёхкратный чемпион НБА оказался удивлён «химией» между Карри и Батлером
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android