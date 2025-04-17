Грин: когда Батлер пришёл к нам, то ни на кого не кричал. Теперь же орёт на всех
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35-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», высказался о мотивации своего партнёра по клубу Джимии Батлера после окончания регулярного чемпионата сезона-2024/2025 и победе «воинов» в плей-ин над «Мемфис Гриззлиз» со счётом 121:166.
НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
16 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
121 : 116
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 38, Карри - 37, Пэйтон II - 12, Пост - 11, Муди - 9, Грин - 4, Подзиемски - 3, Сантос - 3, Луни - 2, Хилд - 2, Куминга, Ки, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 30, Морант - 22, Джексон - 18, Альдама - 14, Иди - 14, Пиппен Мл. - 9, Кончар - 6, Кеннард - 3, Уильямс Мл., Стивенс, Хафф, Багли III, Джексон
«Джимми Батлер просто проявил себя с обеих сторон за это время. Он ни на кого не кричал с тех пор, как попал к нам. Теперь он орёт на парней, как будто это совершенно другой человек», — отшутился Грин на пресс-конференции после игры с «Мемфисом».
В первом раунде плей-офф клуб из Сан-Франциско встретится с «Хьюстон Рокетс».
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