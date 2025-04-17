Грин: когда Батлер пришёл к нам, то ни на кого не кричал. Теперь же орёт на всех

35-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», высказался о мотивации своего партнёра по клубу Джимии Батлера после окончания регулярного чемпионата сезона-2024/2025 и победе «воинов» в плей-ин над «Мемфис Гриззлиз» со счётом 121:166.

«Джимми Батлер просто проявил себя с обеих сторон за это время. Он ни на кого не кричал с тех пор, как попал к нам. Теперь он орёт на парней, как будто это совершенно другой человек», — отшутился Грин на пресс-конференции после игры с «Мемфисом».

В первом раунде плей-офф клуб из Сан-Франциско встретится с «Хьюстон Рокетс».