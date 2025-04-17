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Впервые в истории Евролиги лучшим признан тренер, становившийся чемпионом в роли игрока

Впервые в истории Евролиги лучшим признан тренер, становившийся чемпионом в роли игрока
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49-летний литовский игрок, выступавший на позиции разыгрывающего защитника, а ныне главный тренер баскетбольного клуба «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс завоевал трофей, названный в честь легендарного Александра Гомельского, став лучшим специалистом по итогам сезона-2024/2025.

В нынешнем розыгрыше Евролиги турецкий коллектив занял второе место по итогам чемпионата, одержав 23 победы при 11 поражениях.

Ясикявичюс — первый человек, который одержал победу в Евролигу в качестве игрока, а позже был признан лучшим тренером сезона. Также он первый литовский специалист, который был удостоен этой награды по итогам регулярного чемпионата.

В 2004 и 2005 годах Шарунас в составе «Маккаби» Тель-Авив дважды выигрывал Евролигу, а в 2009 году завоевал третий титул в «Панатинаикосе».

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