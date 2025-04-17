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В Единой лиге назвали претендентов на трофей «Лучший перфоманс» в сезоне-2024/2025

В Единой лиге назвали претендентов на трофей «Лучший перфоманс» в сезоне-2024/2025
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала список из трёх кандидатов, претендующих на звание «Лучший перфоманс» в сезоне-2024/2025. Это ежегодный приз, вручающийся с сезона-2017/2018 игроку, который показал впечатляющий результат в матче чемпионата.

Кандидаты на звание «Лучший перфоманс» в сезоне-2024/2025:

1. Калеб Агада («Автодор») — трипл-дабл из 19 очков, 15 передач и 10 подборов в матче с «Астаной».
2. Тимофей Герасимов («Енисей») – 34 очка, четыре подбора и четыре передачи в игре с «Пари Нижний Новгород».
3. Ройс Хэмм («Парма») – 30 очков, 15 подборов и победный трёхочковый в матче с «Енисеем».

В прошлом сезоне награду получил Каспер Уэйр из ЦСКА.

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