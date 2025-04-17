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Легионер «Пари Нижний Новгород» покинул клуб после 11 матчей в Единой лиге

Легионер «Пари Нижний Новгород» покинул клуб после 11 матчей в Единой лиге
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30-летний словенский разыгрывающий защитник «Пари Нижний Новгород» Матиц Ребец покинул нижегородский коллектив после 11 матчей в Единой лиге ВТБ сезона-2024/2025, о чём сообщила пресс-служба клуба.

«Когда мы подписывали Ребеца, у нас была острая необходимость в разыгрывающем; на тот момент сразу несколько наших игроков были травмированы. В начале сотрудничества Ребец нам помог, но потом что-то пошло не так. Пропало его желание играть и тренироваться, поэтому, согласно решению тренерского штаба, мы расторгли контракт.

Говорят, что, когда удаляешь нездоровую часть организма, весь организм в итоге оздоравливается, что и показала наша команда, хорошо сыграв без Ребеца», — приводит слова президента команды Сергея Панова пресс-служба нижегородцев.

Показатели Ребеца в 11 матчах — 6,2 очка, 3,1 передачи и 2,8 подбора в среднем за игру.

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