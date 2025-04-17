Видео: Расселл Уэстбрук собрал образ шестому номеру драфта WNBA 2025 года Джорджии Амур

36-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции разыгрывающего защитника, Расселл Уэстбрук помог шестому номеру драфта женской НБА (WNBA) Джорджии Амур, собрав ей образ на мероприятие.

«МОЙ рассказ. ЕЁ история. НАШ рассказ. Сегодня вместе с Джорджией вошли в историю», — подписал изображения Уэстбрук в социальной сети Х (ранее Twitter).

Австралийская баскетболистка Амур была выбрана под шестым номером командой «Вашингтон Мистикс». В NCAA играла за команды «Кентукки Уайлдкэтс» и «Вирджиния Тех Хокис».

Фото: x.com/russwest44