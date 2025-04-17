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Агент Рыжов ответил, станет ли Алексей Швед главной звездой Единой лиги

Агент Рыжов ответил, станет ли Алексей Швед главной звездой Единой лиги
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Баскетбольный агент Станислав Рыжов высказался о российском атакующем защитнике БК «Зенит» Алексее Шведе, который присоединился к санкт-петербургскому клубу в январе 2025 года.

«О таком Алексее Шведе, думаю, мечтали многие тренеры, с ним работавшие. Идеально раздаёт передачи, не форсирует броски, пусть скорость и упала, но интеллект никуда не делся! Пока за это подписание ставим менеджменту твердую пятёрку! Посмотрим, хватит ли его на изнурительные серии плей-офф.

Сейчас Алексей играет, так сказать, вторую скрипку, и это идёт на пользу команде. Главная звезда – по-прежнему главный тренер Хавьер Паскуаль, а из игроков, конечно, Бэйкон, Фрейзер и Хантер.

Станет ли Швед главной звездой Единой лиги? Пожалуй, нет. По узнаваемости, вниманию болельщиков – да. Но по игре главными звёздами лиги считаю Бэйкона, Тримбла, Фрейзера, Найта и Мартина», — приводит слова Рыжова издание «Спорт день за днём».

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