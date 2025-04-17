Агент Леброна: была только одна команда, где по-настоящему присутствовала «Большая тройка»

Спортивный агент Рич Пол, являющийся основателем фирмы Klutch Sports Group, отвечающей за карьеры многих игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в том числе и четырёхкратного чемпиона Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс», считает, что в современном баскетболе была только одна успешная команда, сумевшая реализовать проект «Большой тройки звёзд».

«Если посмотреть на «Бостон», то можно сказать, что Рэй Аллен, Кевин Гарнетт и Пол Пирс были действительно «Большой тройкой». Опять же, я думаю об именах, но то, как велась атака, какие были возможности у [Рэджона] Рондо в то время, — всё было совсем по-другому. А когда вы видите, как люди идут на создание «Большой тройки», то понимаете — это никогда по-настоящему не срабатывало», — сказал Пол на подкасте Пэта Макафи The Pat McAfee Show.