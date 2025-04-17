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Шэмс Чарания назвал команду, с которой у Кевина Дюранта обоюдный интерес

Шэмс Чарания назвал команду, с которой у Кевина Дюранта обоюдный интерес
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36-летний американский игрок и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, выступающий за коллектив «Финикс Санз» на позициях лёгкого и мощного форварда, и клуб «Хьюстон Рокетс» проявляют взаимный интерес друг к другу, заявил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Между руководством «Рокетс» и самим Кевином присутствует взаимный интерес. И если «Хьюстон» вылетит из плей-офф на ранних стадиях, то они точно обратят внимание на такого парня, как Дюрант», — сказал Чарания в эфире NBA on ESPN.

Ранее стало известно, что руководство «Финикса» уволило главного тренера команды Майка Буденхольцера после 11-го места в сезоне-2024/2025.

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