«Руна» не прекратила существование — клуб закрыт, но сохранён юридически

Генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич рассказал, как на данный момент обстоит ситуация в клубе. В прошлом сезоне московская команда выступала в Единой лиге ВТБ, но из-за финансовых сложностей снялась с турнира и теперь не представлена ни в одном соревновании.

«Да, клуб действительно не публиковал никаких новостей о том, что и как сейчас происходит. Физически клуб закрыт, то есть ни одна команда структуры, которая была в прошлом сезоне, не принимает участия в соревнованиях. На спортивном рынке мы не представлены. Но юридически, как бренд, клуб сохранён. На данный момент говорить о том, будет ли клуб существовать и появится ли вновь на баскетбольной карте, тяжело, потому что всё равно идёт работа по решению проблем прошлых сезонов.

В том или ином формате клуб сейчас функционирует. Остались незакрытые вопросы, нерешённые проблемы, скажем так. Ищет ли клуб инвесторов на будущее? Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы этот бренд сохранился. И мы уже прилагаем все усилия, возможные на данную минуту, чтобы найти заинтересованных людей и дальше продолжать развивать клуб, создавать какой-то уникальный продукт, какой мы и старались делать. Невозможно говорить о каких-то конкретных датах, деталях, всё ежедневно меняется. Каждый месяц появляются какие-то новые вводные — это касается не только спортивного рынка. Такая тенденция сейчас в мире, что очень часто всё меняется и тяжело что-то предсказать. Поэтому называть каких-то сроков и говорить, что через год клуб вернётся, невозможно», – сказал Юхневич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.