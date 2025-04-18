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«Дверь не закрываем». В «Минске» высказались о возможном возвращении в Лигу ВТБ

«Дверь не закрываем». В «Минске» высказались о возможном возвращении в Лигу ВТБ
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Председатель «Минска» Пётр Ивашков рассказал, как обстоит ситуация в клубе после выхода из Единой лиги ВТБ в прошлом году. Белорусская команда приостановила участие по спортивным и финансовым причинам.

«На сегодняшний день у нас стабильное бюджетное финансирование. Средства выделены на 2025 год с учётом того, что наша команда и в этом, и в следующем сезоне будет участвовать в Единой молодёжной лиге ВТБ. Поэтому в наших планах уже стоит формирование состава на следующий сезон, принимая во внимание, что ребята 2005 года не смогут там участвовать — у нас таких четыре человека. Расписываем подготовку к сезону-2025/2026, предсезонные сборы и так далее. Можно определённо сказать, что команда баскетбольного клуба «Минск» будет участвовать в следующем сезоне в полном объёме и с максимальными целями и задачами.

Возвращение в Единую лигу? Когда «Минск» принимал решение о выходе из Единой лиги ВТБ, в нашем заявлении был сделан акцент на том, что мы приостанавливаем своё участие. Не выходим, не заканчиваем нашу историю участия в Лиге, а приостанавливаем. Мы не отказываемся от этих слов, мы не уходим и дверь не закрываем. Поэтому на сегодняшний день мы подтверждаем, что только приостановили участие. И когда ситуация нам позволит, мы вернёмся», – сказал Ивашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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