Дончич — о Редике: знал его как игрока, как тренер он совершенно другой

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич высказался о главном тренере калифорнийской команды Джей Джей Редике. В конце карьеры баскетболиста Редик недолгое время выступал за «Даллас Маверикс», где тогда играл Дончич.

«Я знал его как игрока. Как тренер он совершенно другой. Он знает баскетбол, живёт баскетболом. Мне с ним легко», — сказал Дончич Spectrum SportsNet.

По итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес» занял третье место в турнирной таблице Западной конференции. В плей-офф калифорнийский клуб сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз».

Лука Дончич поработал кассиром в Далласе: