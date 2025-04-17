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Дончич — о Редике: знал его как игрока, как тренер он совершенно другой

Дончич — о Редике: знал его как игрока, как тренер он совершенно другой
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Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич высказался о главном тренере калифорнийской команды Джей Джей Редике. В конце карьеры баскетболиста Редик недолгое время выступал за «Даллас Маверикс», где тогда играл Дончич.

«Я знал его как игрока. Как тренер он совершенно другой. Он знает баскетбол, живёт баскетболом. Мне с ним легко», — сказал Дончич Spectrum SportsNet.

По итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес» занял третье место в турнирной таблице Западной конференции. В плей-офф калифорнийский клуб сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз».

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