«Барселона» исключила из состава 18-летнего Дама Сарра, указав причину

18-летний итальянский баскетболист Дам Сарр покинет расположение «Барселоны». Об этом информирует пресс-служба каталонского клуба. Игрок исключён из состава команды до конца нынешнего сезона.

«Клуб и игрок достигли взаимного соглашения, в рамках которого Дам сможет сосредоточиться на своём спортивном будущем с прицелом на переход в НБА», — говорится в сообщении «Барселоны».

Напомним, ранее сообщалось, что в начале апреля Сарр без разрешения руководства «Барселоны» покинул расположение клуба «ради участия в коммерческом мероприятии». В нынешнем сезоне Евролиги итальянец принял участие в 15 матчах, в которых в среднем набирал 1,8 очка, совершал 0,7 подбора и отдавал 0,6 передачи.

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