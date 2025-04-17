Дончич раскрыл, чего не ожидал от Редика, когда тот был ещё игроком

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич признался, что в бытность Джей Джей Редика игроком не ожидал, что тот когда-нибудь сможет стать главным тренером. В настоящий момент Редик является наставником «Лос-Анджелеса». В конце карьеры баскетболиста Редик недолгое время выступал за «Даллас Маверикс», где тогда играл Дончич.

«Трансформация Редика из игрока в тренера? Я очень впечатлён. Когда играл с ним, то понимал, что когда-нибудь он, возможно, станет помощником главного тренера. Но я никогда не ожидал, что он станет главным тренером. Просто невероятно видеть то, чего он добился», — сказал Дончич в эфире Spectrum SportsNet.

Редик прочитал мотивационную речь в раздевалке «Лейкерс»: