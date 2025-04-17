Гомельский ответил, на какой максимум «Голден Стэйт» может рассчитывать в плей-офф НБА

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу перспектив клуба «Голден Стейт Уорриорз» в плей-офф нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я уже высказывался на эту тему. Для «Голден Стэйт» в нынешнем состоянии первый круг плей-офф – предел мечтаний», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, в раунде плей-ин «Уорриорз» встречались с клубом «Мемфис Гриззлиз» и одержали победу со счётом 121:116. В первом раунде плей-офф калифорнийская команды сыграет с «Хьюстон Рокетс».

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